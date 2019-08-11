【英超大戰】曼聯車仔做細界

2019年08月11日 07:05
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    (Getty Images)

    首輪英超壓軸好戲，紅魔鬼曼聯主場鬥藍戰士車路士，蘇斯克查上季中接掌曼聯表現虎頭蛇尾，最終聯賽只得第6名，單季失54球更打破了球會，在英超史上單季最多失波紀錄。

    針對後防弱點，蘇斯克查今季高價買入哈利馬古尼及雲比沙卡，而且6場季前球會賽只失3球，當中4場沒失球，防守力大有改善。

    另邊廂車路士，今季改由林柏特領軍，現階段不談林柏特執教功力如何，主力夏薩特轉投皇馬，對車路士進攻始終有影響，加上車路士近7次聯賽作客曼聯有6次開2球或以下，今場捧2.5球入球細。

    名家：笛子波童

    直播表
    周日8:00am 美職 FC達拉斯 Vs 明尼蘇達聯
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

    周日9:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 蒙特利爾衝擊
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周日10:00am 足球 無家者世界盃（香港區）籌款賽
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    周日11:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 溫哥華白帽
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

    周日6:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 鹿兒島聯
    有線604、603台

    周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 阿仙奴
    Now 621

    周日9:00pm 英超 李斯特城 Vs 狼隊
    Now 622

    周日9:00pm 法甲 里爾 Vs 南特
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615、604、603台

    周日11:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 梅斯
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

    周日11:30pm 英超 曼聯 Vs 車路士
    Now 621、611

    周一3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 尼姆
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

    周一3:55am 美職 阿特蘭大聯 Vs 紐約城
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周一7:30am 美職 華盛頓聯隊 Vs 洛杉磯銀河
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周一10:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 紐約紅牛
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台