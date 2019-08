【英超大戰】曼聯車仔做細界

首輪英超壓軸好戲,紅魔鬼曼聯主場鬥藍戰士車路士,蘇斯克查上季中接掌曼聯表現虎頭蛇尾,最終聯賽只得第6名,單季失54球更打破了球會,在英超史上單季最多失波紀錄。



針對後防弱點,蘇斯克查今季高價買入哈利馬古尼及雲比沙卡,而且6場季前球會賽只失3球,當中4場沒失球,防守力大有改善。



另邊廂車路士,今季改由林柏特領軍,現階段不談林柏特執教功力如何,主力夏薩特轉投皇馬,對車路士進攻始終有影響,加上車路士近7次聯賽作客曼聯有6次開2球或以下,今場捧2.5球入球細。



名家:笛子波童



直播表

周日8:00am 美職 FC達拉斯 Vs 明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日9:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 蒙特利爾衝擊

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日10:00am 足球 無家者世界盃(香港區)籌款賽

on.cc東網



周日11:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 溫哥華白帽

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日6:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 鹿兒島聯

有線604、603台



周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 阿仙奴

Now 621



周日9:00pm 英超 李斯特城 Vs 狼隊

Now 622



周日9:00pm 法甲 里爾 Vs 南特

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615、604、603台



周日11:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 梅斯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日11:30pm 英超 曼聯 Vs 車路士

Now 621、611



周一3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 尼姆

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周一3:55am 美職 阿特蘭大聯 Vs 紐約城

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一7:30am 美職 華盛頓聯隊 Vs 洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一10:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台