【賽後解碼】賣艾歷臣？熱刺冇咗佢唔得！

熱刺喺英超開咧戰主場3比1反勝阿士東維拉，當大家都讚緊新兵尼當比利同王牌前鋒哈利卡尼有幾堅，其實呢場波再次反映，熱刺係唔可以冇咗丹麥發電機基斯甸艾歷臣！



基斯甸艾歷臣同熱刺只係得番1年合約，呢位丹麥球星亦公開表態想轉環境，眾所周知佢最想加盟嘅球隊就係皇家馬德里，如果皇馬喺今個月底再次收購，熱刺應該趁最後機會賣人？定係冒險留佢到明年約滿自由身走呢？



今場迎戰對維拉，拉美拿、盧卡斯莫拉同哈利卡尼組成鋒線，上半場表現乏善可陳，走位唔多之餘亦往往慢對手半拍，直到基斯甸艾歷臣喺63分鐘後備登場，熱刺嘅攻勢即刻立體同埋到肉得多，最終喺最後17分鐘連入3球反敗為勝。



睇番熱刺依家個陣，迪利阿里、哈利雲克斯、尼當比利等都係效率型，創造力幾乎係零，被視為基斯甸艾歷臣接班人嘅阿根廷中場盧施素，能力上係比較接近，但盧施素踢法偏向個人突破為主，控制比賽同精準助攻能力一定唔及基斯甸艾歷臣，普捷天奴嚟緊點樣處理呢位丹麥核心，將直接影響熱刺今季成績。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。