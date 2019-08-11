港超聯　梁志榮重返傑志 出任副足球總監

港超球隊傑志周日（11日）宣布在足球總監朱志光出任香港隊助理主教練的情況下，邀請了前夢想FC主教練梁志榮回巢，擔任副足球總監。傑志在聲明中提及，期望梁志榮以自身豐富的實戰及執教經驗，協助隊內青訓工作，重點提升年青球員基本技術，為進軍職業足球打好基礎。



現年41歲的梁志榮曾多年入選港隊，亦於2006-2009年以球員身份效力傑志，掛靴後轉任青訓教練，亦曾參與傑志在董之英中學創辦的職業足球員培育計劃（現稱傑志計劃）的工作，他近年出任港超聯球隊主教練，帶領不少年輕球員進步及成長。



足球總監朱志光在未來4個月雖然把工作重心放在香港隊，但他仍心繫「藍鳥」青訓：「回想上月初我重新擔任傑志足球總監，球會指派的其中一個任務就是制定並執行每個年青職業球員的詳細發展計劃，特別在球員8至10歲的黃金學習年齡，鞏固其足球技巧，細微至球員的動作，包括左右腳運用、控球、射門等基本技術訓練，才可期望他們長大後追上亞洲一線球員的水平。」「朱Sir」又指要令球員在8至10歲期間得到優質的基本訓練，亦強調：「我們需要一些有能力傳授高質素基本功和經驗豐富的教練，令球員從小開始打好足球技術的基礎。」



在這發展藍圖下，前香港足球先生及前港隊隊長丘建威將加入傑志足球學院，協助「藍鳥」培育本地年輕球員。