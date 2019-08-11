似係厠所游水　奧運參賽者感受「夜來香」

東京奧運還有不足一年開幕，各賽場都進行測試，周日在東京海濱公園舉行的公開水域游泳奧運測試賽，由於連日天氣太熱，要提早開賽，而且有參賽者更批評水質欠佳，更直言「有厠所臭味」，相當嘔心。



據國際規例，公開水域比賽的水溫應在攝氏16至31度之間，適合比賽，而當天清晨五時，該水溫達到29.9度，賽會亦提早了比賽，雖然比賽勉強進行，但有參賽者表示：「水溫太高，陽光又猛，一邊游一邊很不安。」三屆奧運獎牌得主兼2012倫敦奧運金牌的文路連（Oussama Mellouli）賽後稱：「這應該是我參賽之來最『暖』的比賽，頭兩公里都算可以，但跟住已經是超級過熱了。」



有參賽者更批評水質問題，直言：「一邊游一邊覺得有臭味，坦白講真是有點似厠所嘅味道。」事實上，東京奧組委最近都被「熱浪」搞到相當煩惱，馬拉松的競逐都是另一個問題，而賽會在約一小時的公開水域比賽中，檢查了路線、水質及水溫等問題，首要就是確保運動員的健康安全。



東京奧組委期望可以避免四年前巴西里約奧運的游泳池，於一夜間池水變為綠色的尷尬場面，日本泳手貴田裕美對水質問題坦言:「的確是有點臭味，我覺得有關當局真是要加強改善質素。







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