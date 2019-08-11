出戰無家者籌款賽　青少年體記得第四

「俊昌行無家者世界盃卡迪夫城2019（香港區）籌款賽」決賽周日（11日）假荃灣沙咀道遊樂場舉行。27支隊伍經過周六（10日）連場激戰後被編入不同組別爭奪錦標，其中香港無家者足球代表隊以4比1擊敗香體露，奪得曙光盾季軍。



香港無家者足球代表隊早前遠赴威爾斯卡迪夫城征戰無家者足球世界盃，曾與保加利亞、美國、巴西等足球強國對壘，終以兩場勝仗完成整項賽事。香港隊周六（10日）以三戰全勝佳績進身曙光組，今日（11日）在八強以1比3僅敗予俊昌足球隊落入曙光盾組別。最終，港隊憑著將士用命之下，以4比1力挫由賽馬會青少年體育記者培育計劃前成員組成的香體露，勇奪曙光盾季軍。



香體露的學員較為年長，主要是由第一至第五屆的學員所組成。他們今屆在初賽以三戰全勝佳績進身曙光盾，惜在決賽日面臨重重難關，分別以3比8和3比6，不敵予強敵標準針錶和遵理集團。在曙光盾季軍戰，香體路又再不幸遇上了香港無家者足球代表隊。



比賽戰況相當激烈，就連實習記者計劃的導師主任李德能也也技癢，要落場「踢兩腳」，不過香體露半場仍以0比3落後。下半場他們的表現漸見改善，最終靠梁嘉智破蛋，以1比4落敗而回，獲得曙光盾殿軍。



賽後，第一屆計劃學員兼球隊隊長吳俊康表示，雙方實力差距甚大，終成球隊落敗主因：「始終對面是香港隊，所以都是以防守為主。唯有當吸收經驗。」對於能夠在初賽獲得好成績，吳隊長認為關鍵在於經驗豐富：「今次在初賽能夠三戰全勝，是因為我們有良好默契和熟悉比賽模式，始終已經是第七屆參加。」







香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃

實習記者李浚𣇹報道





比賽總成績表



組別 冠軍 亞軍 季軍 殿軍



曙光盃 利記A 標準針錶 俊昌足球隊 煤氣公司



曙光盾 遵理集團 LOC靈愛 香港代表隊 香體露



街足盃 嘉珀百貨 恒隆足球隊 馬鞍山之友 Asiaray A



街足盾 Konica Minolta MUSS老師聯隊 Ebanner Circu Tech



公義盃 S.F. Express 人患耆英 Icicle 賽後李・體



公義盾 利記B 宏昌體育會 ESI Asiaray B



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