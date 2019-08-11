踢得又採得　學員：令我更有自信

歷時大半年的第七屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃雖然已接近尾聲，不過學員並未完成任務！學員聯同第五、六屆的前輩組成了隊伍「賽後李・睇」，挑戰今屆的無家者世界盃籌款賽。而部份學員更有機會嘗試為賽事進行採訪和評述，他們都認為今次經驗讓自己獲益匪淺。



賽後李・睇周六在初賽取得一勝二負成績晉級公義組。在決賽日首場以4比2擊敗Asiaray B隊，進身競逐公義盃。



球隊在季軍戰遇上Icicle，上半場靠着吳浩銘和陳天朗的入球一度以2比1領先，可惜下半場無以為繼，終以2比3敗陣，與「師兄」香體露同樣得到季軍。



陣中成員兼第七屆實習記者黃倩婷（Sandy）表示，由於季軍戰的對手有體型優勢，故與對手較量富有挑戰性。另外，原來這也是「Sandy」第一次參與四人制比賽，她對自己能射入一球感驚喜：「自己平時踢中堅，不過在今次比賽也要嘗試上前進攻，很幸運也攻入一球！」談到球隊的整體表現，「Sandy」就稍嫌隊員默契不足：「大部份球員都是昨日比賽才第一次見面，所以默契都是靠這兩天累積而來，表現算是有交代。」



除了以足球員身份參與比賽之外，今次活動也有學員以記者和評述員的身份參與。其中，學員陳翠薇就十分滿意自己今天的表現：「我今日主要的職責是現場直播的訪問，十分喜歡這個角色。加上之前實習所累積的經驗令自己更加大膽，說話更加自然和有自信。」她續說：「今日也有機會擔當評述員，雖然自己不太熟悉足球，不過勇於嘗試正正是我在這個計劃的期望達成的目標！」



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃

實習記者李浚𣇹報道



