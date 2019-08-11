游出平賽季最佳　淳淳：其實我扮輕鬆架咋

「香港公開游泳錦標賽」今天（11日）在香港體育學院落幕，歐鎧淳（Stephanie）出戰主項100米背泳，游出1分00秒81摘金，追平環地中海賽摩納哥站創造的季度最佳時間，距離奧運A標僅差0.56秒。Stephanie感謝張狄勇教練幫助自己衝破主場出戰的心理關口，開玩笑說：「以後考慮帶著張教的人形紙牌出賽。」



光州世錦賽後，不少泳手處於調整期，Stephanie昨天已經表示並非為衝標而戰，把是次100背視作下周新加坡世界盃的熱身賽。她在初賽游出1分01秒97，想不到相隔六小時，便把時間推前1秒16，繼港長池泳賽和環地中海賽後，再度游進1分01秒內，輕鬆摘金。連同昨天50背金牌和200背銀牌，此行總共收穫2金1。



初賽和決賽前，Stephanie都向著記者揮手，「其實我是故作輕鬆。比起外出比賽，游香港站很大壓力，因為大家的目光都在我身上，身邊人比自己更加緊張。」這種心情，直到看見池畔的張狄勇，才放鬆下來。「頂著心頭的大石馬上消失了。我固然相信自己，但更相信教練，每當看見他就會充滿信心。」



對於A標，還是那句「要來的總會來」，但這次成績絕對是強心針。頭50米時間是29秒3，她自信能夠衝到29秒正，跳水動作也有改善空間，「除非那些擁有絕對實力的泳手，否則達標真的需要實力加運氣。」下周Stephanie將會前往新加坡世界盃，出戰50背、100背和非主項100自。「特別期待100自，比賽時滿心想著『正啊衝啊』，還可以為主項儲存肌肉能量。」



另外，光州世錦賽刷新50蛙香港紀錄的楊珍美（Jamie），今天在50蛙決賽游出32秒13，以0.12秒之差不敵中華台北選手，屈居亞軍。「這次目標不在時間，而是調整細節。頭25米游得不好，後25米還可以。」總結賽季，她認為自己值得B-，樂見朝著正確方向邁進。100蛙個人紀錄1分07秒86，距離奧運A標0.79秒，最快12月Jamie便會在美國冬季游泳錦標賽嘗試衝擊，同時也會努力練習4x100混接力，爭取奧運入場券。



「小美人魚」何詩蓓（Siobhan）在壓軸第二場賽事登場，代表南華會出戰4x100自接力。負責第一棒的她，拉開1秒多的領先優勢，可惜三位師妹難敵其他泳會的港隊成員，最終僅得第四名。Siobhan笑說這是9分的賽季，接下來兩星期假期，將到迪士尼遊玩和相約中學同學，月尾則會返美繼續「衝衝衝」。