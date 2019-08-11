土生洋將回流香港　Adam：我會學廣東話

「2019香港公開游泳錦標賽」周日（11日）進行最後一日賽事，場地由維園泳池延師至香港體育學院。周六 （10日）已奪得200米蛙泳銀牌的泳壇新面孔Adam Chillingworth，今日出戰100米蛙泳。Adam以1分04秒89 的時間完成初賽，決賽以1分03秒09屈居亞軍。



Adam賽後接受訪問，第一時間被記者問是否識講廣東話？他無奈表示雖然母親是香港人，但自己未有學習中文，「可是決定了回流香港，也希望學講廣東話，暫時一步一步學起。」對於未能在港奪冠，Adam神情顯得有點失落：「今次是我第一次參加公開賽，當然想旗開得勝，但這個結果是提醒自己繼續進步。」



從海外回流香港，對很多人來說不是一個容易的決定，但對Adam 來說能夠為港爭光是更重要：「從小在香港長大，那時未游得好，只是參加學界比賽。2012年開始到英國留學，決定放棄另一個興趣足球，專注於游泳，技術開始有大進步，加上自己在香港土生土長，所以想代表香港出戰國際賽。」



現時在英國西南部當地泳會操練的Adam ，對於自己未來會否挑戰奧運A標目標，表示要先回英國受訓爭取進步：「相對香港我更享受英國的訓練，在英國有更多空間給予自己發揮，泳池泳手較少，比較『chill』，訓練模式也對個人提升更有效。至於奧運或其他目標，明年回港再從長計議。」



香港賽馬會青少年體育記者培訓計畫 實習記者郭衍霆報導