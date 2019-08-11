港超聯　楊賜麟：想踢多啲同入波

上季港超聯冠軍和富大埔周五（9日）與愉園拍跳，大埔最終在補時階段失守，以0比1 敗陣。雖然大埔今場明顯以試陣為主，多名外援和主力均沒有上陣或僅踢半場。當中今季留效的楊賜麟卻差不多打足全場，賽後「賜B」表示：「希望今季可以出多啲場啦！」



成為了愉園在季前熱身的「開齋隊」，「賜B」認為由於球員多個變動，需要時間磨合：「大家其實唔係好夾，有啲亂，完全畀唔到壓力對手。尤其係一啲年輕球員，可能經驗少啲，落到場好騰雞，要人哋嗌住，希望慢慢佢哋可以有進步啦！」



至於自己的表現，「賜B」淡淡然道：「自己嘅體能同狀態暫時大約得70%，球隊開操前我自己都有操下同踼吓波，所以我唔太擔心。」



在今場熱身賽中，被安排推前一格擔任防守中場的「賜B」表現輕鬆：「喺好耐之前其實已經踢過呢個位，球隊依家仲繼續試緊，我都唔肯定開季之後自己會踢咩位。」不過「賜B」補充謂：「『嘉諾sir』安排嘅新位置，如果佢要求我出擊多啲嘅話，自己都想喺呢個位置上發揮到，參與多啲進攻。」「賜B」更表示希望有所突破：「希望可以入吓波，我自己都唔記得幾耐冇入過波喇！」



對於外界指大埔新季實力遠不及上季，「賜B」並不認同，他說：「我覺得足球喺踢整體，同埋『文輝』、『Michael』（即陸志豪）仲有『阿車』（即車潤秋）等等，都係非常有經驗同能力，絕對可以帶起隊波。」



問到新一季目標，「賜B」認真回答：「首先一定想比之前踼得更多！同埋自己都三十歲，角色上開始要做番多啲提點年輕人嘅工作，同埋希望可以幫助球隊攞到好成績！」



被問會不會有很大壓力，「賜B」尷尬地表示：「唔會啦！可能就喺因為自己多年嚟都喺冇壓力咁踼波，所以先一直浮浮沉沉……。」



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文：實習記者李浚𣇹