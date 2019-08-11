【賽後解碼】阿仙奴開季喜「揚揚」

今晚英超頭場之一，阿仙奴靠箭頭奧巴美揚一箭定江山，作客以1比0擊敗「喜鵲」紐卡素，盡顯上季神射手風範，近14次聯賽對紐卡素贏咗13次，果然係「喜鵲」剋星。



阿仙奴今仗有奧斯爾及哥拉辛拿斯避戰，箭頭拿卡錫迪、貴價新兵尼高拉斯比比及丹尼施巴路斯等則先任後備，反而讓2名英格蘭小將雷斯尼爾遜及祖爾韋洛克擔正，亦係自1998年2月對水晶宮以來，「兵工廠」首次喺英超起用兩名20歲以下嘅「幼獅」打正選，可見主帥艾美利堅大膽。開波後紐卡素略佔上風，先有中場舒維爾勁射中柱，前鋒祖連頓殺入禁區快射，亦過唔到客軍門將賓特尼奴，上半場互交白卷。



易邊後阿仙奴有番啲起色，奧巴美揚嘅快速入楔僅僅畀主隊後衞閂出底線，呢位上季英超神射手之一未有氣餒，58分鐘佢接應美蘭尼爾斯妙傳單刀破網，終於打破僵局。其後新兵尼高拉斯比比及丹尼施巴路斯分別落場，最終阿仙奴小勝1比0，近14次聯賽鬥紐卡素豪取13勝僅1敗，堅剋「喜鵲」。奧巴美揚上季以22球，與利物浦孖寶穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼同獲英超金靴，今仗冇好拍檔拿卡錫迪下仍成功開齋，極速上力，呢位射手喺頭50場英超轟33粒，只有舒利亞(41球)、高爾(41球)、穆罕默德沙拿(35球)及菲臘斯(34球)於頭50場英超入波比佢多，「羊羊」認真犀利。同時間另一場英超，李斯特城主場悶和狼隊0比0。