青春無敵　曼聯4比0炒車路士旗開得勝

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英超周日尾場重頭戲曼聯主場對車路士，兩雄相遇出現懸殊戰果，今季陣容青春化嘅曼聯帶給球迷驚喜表現，憑幾位小將連番破門，包括拉舒福特起孖、安東尼馬迪爾及新援丹尼爾占士入波，以4比0大炒車路士旗開得勝，魔性澎湃，相反車路士領隊林柏特首仗即大敗，大受打擊。



雖然曼聯大勝，但場上車路士給予壓力甚大，比賽早段先有車路士評美阿巴謙勁射中柱，18分鐘曼聯快攻，葛特蘇馬禁區內犯規被罰12碼，拉舒福特主射建功成1比0，其後車路士全力反攻，再有艾馬臣柏美尼近射中楣角，認真冇運。



半場落後嘅車路士繼續搶攻，全場攻門比曼聯更多，出現18射7中，比曼聯嘅11射5中更多，不過今場曼聯門將迪基亞發揮水準，力保不失，而曼聯憑多次快速突擊，連陷數城取得大勝。



65分鐘，安東尼馬迪爾把握一次反擊機會，近射成2比0，兩分鐘後拉舒福特再下一城，曼聯贏到3比0，81分鐘，新加盟嘅丹尼爾占士埋齋，曼聯以4比0大勝完場。



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