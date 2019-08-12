車路士後防穿大窿　林柏特畀佢害死

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車路士領隊林柏特首航作客曼聯，一場硬仗照計應該打穩陣波，贏唔到都唔好輸，就算輸都唔應該輸咁大鑊，點知今場車路士衰到貼地大敗0比4，林柏特固然孭晒鑊，而佢今場重用嘅中堅葛特蘇馬，更係罪魁禍首。



法國中堅葛特蘇馬2014年已效力車路士，近年外借到史篤城及愛華頓磨鍊，今季收回後獲林柏特重用，仲喺轉會死線前畀大衛雷斯轉會阿仙奴，令球隊冇得返轉頭，要以葛特蘇馬同安達斯基斯坦臣拍擋防守。



車路士今場大敗，但喺未失守前，葛特蘇馬先有一次交錯波幾乎送大禮，好在安東尼馬迪爾一時唔為意把握唔到，之後呢位法國中堅喺禁區踢低拉舒福特，累球隊輸12碼，就係球隊大敗嘅開始。



葛特蘇馬同安達斯基斯坦臣嘅包抄同回防速度，完全輸晒畀曼聯嘅快速反擊，結果輸夠4粒，足球網站《WhoScored》對葛特蘇馬嘅評分係全場最低嘅4.8分，寸王摩連奴嘅批評佢犯下正常球員唔會犯嘅錯誤。車路士首仗防線即被打殘，仲要冇咗大衛雷斯，嚟緊林柏特仲用唔用葛特蘇馬好呀？



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