車路士大敗破紀錄　114年來最慘

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車路士英超首仗對曼聯狂輸0比4，領隊林柏特首仗冇晒面，原來今場敗仗更刷新球會多項紀錄，其中最勁嘅紀錄係車路士創會114年來聯賽首仗最大敗仗，而對上一次首輪最大敗仗紀錄係50年前嘅1969年，當時英甲首輪作客利物浦輸1比4，今場輸得更慘。



由於車路士嘅得失球係-4，首輪結束後排倒數第2，亦係車路士19年來首次處身降班區，對上一次係2000年9月。



至於車路士新帥上任最大敗仗，林柏特排第2，輸得最甘係1978年12月，當時車路士新帥布蘭奇特勞上任首仗，以2比7敗於米杜士堡，至於對上一次新帥上任輸波，亦要數到2007年嘅新領隊格蘭。



林柏特刷新咁多紀錄，難怪賽後有曼聯球迷向佢大叫：你聽日就被炒魷喇！不過林柏特似乎仲死撐，佢賽後竟然話：「如果有睇場波，今場唔係一場輸0比4嘅賽事。」



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