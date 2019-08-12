曼聯大捷　蘇斯克查：年輕人打得好

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曼聯首仗大炒車路士4比0，青春活力點燃夢劇院，亦係53年來在聯賽贏車路士最大勝仗，幾位小將及新援全部交到貨，領隊蘇斯克查大讚球隊踢得好，仲要連運都贏埋。



蘇斯克查表示：「上半場領先係贏運，但下半場表現實在太傑出，發揮穩定，仲愈踢愈順，一切都係咁簡單，年輕球員們一直努力工作，現在只是開始，我哋仍需繼續努力。」



曼聯今仗進攻速度快效率高，蘇斯克查表揚幾位攻擊球員：「拉舒福特在左翼及前鋒位置表現完美，佢一度被對方針對，但在反擊中展現色彩，佢射入第2球實在太好，我就係想佢咁做，安東尼馬迪爾係典型9號球員，佢亦做到9號球員應該做嘅事。」



曼聯今夏花1.4億鎊豪賭式收購新援，幾位新兵都有好表現，談到以8000萬鎊買入嘅新中堅哈利馬古利，蘇斯克查話：「佢今日嘅演出，正是會方為何簽入佢，佢喺禁區內表現冷靜，係一位領袖人物，令其餘後防拍擋能更好應付對方進攻。」



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