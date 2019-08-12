【特稿】建設未來　曼聯阿仙奴撐年輕人！

曼聯同阿仙奴，曾經喺英超爭到頭崩額裂，不過近年不約而同陷入低潮，睇住曼城、利物浦甚至乎熱刺迎頭趕上，依家已經成為「歐霸級」嘅頹色豪門。兩大傳統勁旅痛定思痛，今季齊齊兵行險著，將希望寄喺自家培訓嘅年輕球員身上，根據開咧戰嘅表現，相信撐年輕人嘅佢哋，應該會睇到希望。



曼聯對車路士一仗，正選11人嘅平均年齡為24歲零277日，係英超首輪20支球隊入面最後生嗰隊，全隊最老都只係28歲嘅門將迪基亞，拉舒福特、麥湯米尼、安達斯彭利拿、連格以及後備上陣嘅格連活特都係「紅魔鬼」青訓產品，結果佢哋表現都冇令人失望。



至於阿仙奴作客紐卡素，正選亦罕見派出同為19歲仔嘅雷斯尼爾遜同祖爾韋洛克，係「兵工廠」近21年來首次派出2個英格蘭20歲以下新人做正選，唔好忘記，「兵工廠」正選仲有21歲右閘美蘭尼爾斯同20歲中場古安度斯，加上後備入替嘅18歲翼鋒馬天尼利。曼聯同阿仙奴，都相信光明未來，係要靠年輕人去爭取。



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