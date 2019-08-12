PSG證尼馬接近離隊　皇馬巴塞世紀爭奪

巴黎聖日耳門(PSG)周一(12號)法甲主場3比0大炒尼姆，未有入選大軍名單嘅尼馬依然成為場上焦點，大批PSG球迷拉起橫額叫尼馬「滾蛋」，甚至有粗口標語辱罵呢位巴西巨星。尼馬同巴黎球迷關係完全破裂，離隊似乎係唯一出路，總監李安納度開波前就公開證實，尼馬轉會談判已經去到更深入階段，西班牙媒體指皇家馬德里同巴塞隆拿正進行激烈爭奪！



尼馬轉會一直只聞樓梯聲，不過巴西名將李安納度就證實：「盡快確定未來方向對所有人都好重要，之前一直未開始嘅談判(尼馬轉會)已經展開，談判內容亦比之前更加深入，但我哋未就任何結果達成共識。」



西班牙傳媒指，原本大熱嘅巴塞隆拿同PSG談判一直拉鋸，近日已經畀皇家馬德里搶佔先機，消息指皇馬願意支付1.49億英鎊，再加上克羅地亞中場莫迪歷作為交易條件，另外亦會考慮以「先借後買」方式收購，巴塞隆拿為免尼馬加盟死敵，據聞亦將加緊收購行動，菲臘比古天奴最大機會成為現金+球員嘅籌碼。



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