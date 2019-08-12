港超聯　班費400萬？李輝立：繼續搵贊助

去屆香港甲組聯賽季軍標準流浪周一（13日）正式開操，球會總監李輝立（Philip）透露球隊目前班費約400萬，新季期望能繼續為香港培育新血之餘，也盼望在資源少的情況下，能創造奇蹟！



標準流浪原訂繼續征戰港甲，但在夢想FC突然宣告退出的情況下，流浪應足總邀請升上港超聯。在倉促組軍下，Philip希望能重溫千禧好夢：「原訂我哋就唔係踢超聯嘅，每年標準錶針都做咗個budget，舊年我哋使3百萬多啲，都係全職訓練，所以今年就同舊年一樣，定咗3百幾萬，『莫生』就畀夠4百萬，喺港甲嚟講係足夠嘅。突然間一個消息，足總要我哋踢番港超，咁我哋開會研究過之後，希望揸住咁多錢睇吓可唔可以做得到。我曾經喺2000年，60萬我都做過，到今日有咁嘅資金，我希望可以好似2000年咁，亦可以培養班新人出嚟。我都同班球員傾好晒，都試吓升、睇吓環境點，依家當然4百萬點打到港超呢？我哋都四周圍搵緊贊助，希望多啲喇！」



Philip明言球隊將繼續以培育年輕球員為主要目標：「呢度有一半人係讀緊大專、大學，我傾過之後，當然人工係少，但佢哋都好願意，因為抽到時間練波之餘，呢啲係當自己嘅零用金！希望可以創造奇蹟出嚟啦，以咁少嘅班費去做到好嘅成績。」Philip雖期望能創造奇蹟，但亦明白球隊處境，故他表明新季目標為續留港超：「今季就算面對同級對手，我哋都係低啲，就要憑佢哋自己個人努力，喺操練做好啲，希望可以護級成功。」



目前外援名額仍有1外援1亞援名額從缺，而正在試腳的巴西前鋒史提芬彭利拿能否取得一紙合約則要視乎他在熱身賽的表現，以及球會能否覓得新贊助。早前球隊曾與一家國內贊助商洽談，該贊助商屬意以珠海的球場作主場，最終此建議在足總反對下告吹。據Philip透露，該贊助商仍有望贊助球隊，惟對方目前身處外地，將於本月中後期進一步商討。



另外，據教練黃展鴻透露，球隊將會在開季前，與All Black FC、佳聯元朗，以及甲組球隊進行友賽。





