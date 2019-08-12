第35個！33歲拿度做出人生第一次

西班牙傳奇球星拿度周日在羅杰斯盃決賽，僅花1小時10分鐘就以直落兩盤6比3、6比0力挫俄羅斯的麥維迪夫，捧走職業生涯第35個大師賽冠軍，寫下新紀錄，並拋離世界「一哥」祖高域的累積紀錄。



33歲的拿度今次可謂相當輕鬆，只打三場比賽就躋身決賽與年輕10年的麥維迪夫是首次碰頭，世界二哥在決賽上完全控制局勢，的確愈打愈有，第五次在此賽捧盃，值得一提是隨着祖高域及費達拿缺席，令拿度生涯上首次在非泥地賽事上成功衞冕，這亦確保了他在隨後的美國公開賽可獲得二號種籽的資格。



有網民更將他們「Big3」P圖，打到變阿伯都仍是對手。拿度賽後稱:「坦白講，這個冠軍對我真的很重要，不是因為衞冕或不衞冕的問題，而是能夠在硬地場贏得大賽冠軍，對我很大鼓勵。」他將會出戰辛辛那堤網賽之後，就與祖高域及費達拿再於美網交鋒，爭逐本年最後一項大滿貫錦標。







ATP大師賽冠軍紀錄:

拿度(35個)

祖高域(33個)

費達拿(28個)

阿加斯(17個)

梅萊(14個)









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