港超聯　富力R＆F雙子「兜個圈」投標流

港超球隊標準流浪周一（12日）正式開操，其中由富力R&F外借加盟的麥富城、謝偉俊均有亮相，惟國援守門員姬向爭則未有出現。兩位本地年輕小將均期望在新環境能獲得出場機會並持續進步。



早前到富力R&F試腳成功，獲富力開出一紙合約的後衞謝偉俊（Danny）表明：「感激Philip（球會總監李輝立）、富力嘅賞識，重返母會都好開心、好期待，始終我係呢度開始，返到嚟希望幫球會爭取好成績，而自己亦爭取多啲出場機會。」他續說：「畢竟自己表現較飄忽，所以今季希望有多啲出場機會，表現穩定啲，同埋爭取屬於自己嘅第一個職業入球！」



第二季征戰港超聯的翼鋒麥富城表示：「多謝富力上季畀機會我，今季又同我續約，我都同『楊Sir』（富力R&F主教練楊正光）都傾過想落嚟體驗吓、踢多啲。流浪有『大眼Sir』（教練黃展鴻）、『招Sir』（教練招重文）兩位進攻嘅佼佼者，希望喺佢哋身上學到嘢、繼續進步。」他亦明言：「希望連埋後備踢到10場波，出場機會最少都要多過上季，如果自己踢得好嘅話，都想入到香港隊。」