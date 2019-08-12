港超聯　「一球成名」彭林林：咩位都會試！

港超球隊標準流浪周一（12日）正式開操，大部分新兵皆有亮相，其中上季效力夢想FC的彭林林、潘柏安、文偉峰新季改披流浪戰衣，三人均期望能取悅教練以爭取機會為球隊上陣。



彭林林，去季在夢想FC對陣和富大埔的一仗中嶄露頭角，其入球更助球隊搶回關鍵1分，可謂「一球成名」。他新季轉投標準流浪，期望在競爭大的情況下，能鞭策自己：「上季喺夢想FC其實都多機會，感受到職業足球嘅速度係好快，希望自己可以控制好節奏。球隊大多數都係年輕球員，上到嚟嘅球員都有一定質素，所以各個位置嘅競爭都好大，我自己都要努力啲去爭位，爭取比上季多嘅出場機會。」在早前與傑志的友賽中，「林林」雖被安排到自己不熟悉的中場中，但他亦明言：「其實暫時都係拿捏緊，始終自己係速度型球員，但唔同位置我都會嘗試，如果唔得就再同教練團商量。」



至於同樣從夢想FC來投的潘柏安則稱：「其實自己心理質素唔係幾好，之前兩季喺夢想FC都有出場機會，自己都從中增加咗信心。始終呢度比夢想FC仲多年輕球員，所以我都有信心可以爭取到出場機會，入波就唔諗啦，始終我踢後衞，最緊要都係幫到球隊，希望可以有4、5個助攻啦！」



而去季效力夢想FC期間，只在預備組上陣的文偉峰表示：「上季有好多老大哥、外援都肯教我嘢，就連簡單傳球都好有學問，所以上季其實學咗好多嘢。」來到新環境，他謙稱：「盡咗力先！季前友誼賽自己都有上陣，希望開季第一場有機會出場。」能出任中堅、防中的他在記招時被隊友戲言是「標準流浪普巴」，提及此花名時他亦忍俊不禁，笑言只有膚色較接近曼聯球星普巴。