馬古尼=VVD　摩連奴：曼聯遲簽咗1年！

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曼聯於英超新季首仗，主場4:0大數車路士，新後防領袖哈利馬古尼表現一流，睇到佢已迅即成為紅魔鬼後防大佬。前曼聯領隊莫連奴盛讚馬古尼穩如磐石，指執行副會長艾活華特若肯早1年買佢，紅魔上季就唔會有個災難性開季。利物浦名宿桑拿士認為，馬古尼就係曼聯嘅華基爾雲迪積克，唔通曼聯真如哥迪奧拿所言，今季有力爭標？



曼聯新季第一場表現一流，錄得7次解圍、4次攔截、2次阻擋射門，全為全場最高，傳球成功率高達86%，帶領曼聯完勝車路士4球。馬古尼率領嘅後防令曼聯煥然一新，球隊於呢名英格蘭國腳中堅加持下，無論防守力、組織力大為提升，賽後被選為球賽最佳球員。現時為電視台講波嘅摩連奴激讚馬古尼：「佢絕對值得被選為今仗最佳球員，佢喺後防穩如磐石。無論係戰術理解能力、個人性格、閱讀比賽能力都非常好，而且佢時刻保持警覺，並顯得信心十足。佢籍直係一流，佢令到其他隊友好有信心，有佢喺度唔使再怕輸死球。於馬古尼率領下，域陀連迪路夫都會踢得好咗。」



被問到於帶領曼聯期間，摩連奴想唔想同馬古尼合作，寸王就話：「佢去遲咗曼聯1年！」上個夏天摩連奴好希望球會放水，收購一個世界級中堅，但曼聯死得唔肯，寸王到12月就因成績唔好被炒，呢句說話明顯係寸艾活華特。



桑拿士亦大讚馬古尼：「VVD成功帶領利物浦升上另一層次，我認為馬古尼會對曼聯做番相同嘅嘢。曼聯呢個買人的確買得好，8000萬鎊亦物有所值。我都唔明曼城點解唔買佢。」



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