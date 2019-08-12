港超夢生死一季　陳瑋樂：跟唔上就轉行！

「我選擇足球這條道路，就不會介意薪水有多少，因為我希望在讀書時期可以做一些自己鍾意做的事。」新一季將披起球衣的陳瑋樂，球場外另一身分乃香港大學文學系四年級學生。縱然是身在「天之驕子」高等學府的未來社會菁英，但陳瑋樂卻義無反顧地追逐只賺取數千月薪的足球夢⋯⋯年青人追求夢想，是代價不菲？還是鍥而不捨？他們只求一個實踐夢想的機會！



早年曾獲賽馬會青少年足球計劃推薦到曼聯暑期營的陳瑋樂，中五後因父母希望他專注讀書而暫時放下足球：「我曾經入選香港青年軍，中五後希望放較多時間準備DSE，所以放低了足球，只踢校隊之後幾年係踢業餘波，上季第一年參與港超踢凱景，今年機緣巧合下加盟流浪。」



在讀書和足球之間要取得平衡，相信是不少在學運動員的難題，陳瑋樂表示只要恰當地安排時間相信並不困難：「自己選修的科目不多，可以把上課時間安排在下午，上午完成練習後『過海』上學，功課方面自己提早時間作準備，並不想因為讀書而影響到自己的表現，雖然是辛苦但我覺得值得！」作為大學生的陳瑋樂則不介意自己做球員薪金方面和自己畢業後出來社會工作上有落差：「作為半職業球員，全年自己有穩定的幾千元收入，我認為和其他同學放學後做兼職或實習生的性質差不多，」



至於未來的目標和計劃，陳瑋樂就希望先要爭取出場機會後再作打算：「今季已經是第二年踢港超，所以目標是有穩定的出場機會，再希望爭取入球。我當今季是給予自已的最後機會，如果自己能力未能跟上港超聯的節奏，就可能轉行或再作打算。」



香港賽馬會青少年體育記者培訓計畫 - 實習記者郭衍霆報導

