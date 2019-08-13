國米棄將人人讚　拜仁簽高華舊部下

正所謂此處不留人，自有留人處！效力意甲國際米蘭嘅克羅地亞翼鋒比列錫，原來尋日已經去咗德甲班霸拜仁慕尼黑接受體測，而身為拜仁主帥嘅尼高高華更公開證實，只要等搞齊文件，呢位曾經喺克羅地亞國家隊跟過佢嘅頂級翼鋒，就會正式加盟。



由於國米今季轉由干地任教，後者表明採用嘅「3-5-2」陣式，根本冇預留位置畀比列錫，仲將仍列入可出售名單，結果拜仁即刻冷手執個熱煎堆，尋日已經安排比列錫嚟接受體測，並順利通過。根據《圖片報》報道，比列錫嚟緊會以500萬歐元借用畀拜仁一季，而拜仁更加會有買斷權，買斷費會係2,000萬歐元。



拜仁主帥尼高高華過去曾執教克羅地亞國家隊，而比列錫曾經幫佢效命，所以對呢位30翼鋒踢法特性相當了解，應該會更有助比列錫發揮。尼高高華證實：「係呀，如果一切順利，轉會文件又準時交齊，佢妹快就會成為我哋一份子。」除咗尼高高華外，對於曾經效力多蒙特同禾夫斯堡嘅比列錫，連拜仁左閘阿拉巴都大讚：「佢係個經驗豐富嘅球員，兩隻腳都好出色，頭槌又掂，肯定幫到我哋啦！」



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