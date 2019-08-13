10.23開鑼！1帖睇晒10場必睇賽事

NBA官方正式公布新一季(2019-20)全部賽程，將於香港時間10月23日開鑼，揭幕戰安排了多倫多速龍對塘鵝，以及洛杉磯打吡湖人對快艇兩場矚目大戰，收官戰則於2020年4月16日。



安尼尼戴維斯新一季加盟湖人，與勒邦占士拍住上，令人期待，就連「大帝」自己在官網公布賽程後都忍不住要更新個人IG，上載了一張安東尼戴維斯穿上湖人復刻版3號球衣的漫畫。



至於速龍今季缺少了李安納，衞冕之路會否崎嶇，首仗面對有新科狀元錫安威廉臣加盟的塘鵝，預計會有一番惡鬥，而錫安威廉臣在個人NBA職業生涯首演必定搏命，球迷焦點一定落在這位被視為勒邦占士之後另一個超級巨星的身上。



揭幕戰當然惹人關注，聖誕大戰同樣讓球迷關注，12月26日將由凌晨1點打到上午11點半，順序為速龍對塞爾特人、76人對公鹿、勇士對火箭、湖人對快艇及金塊對塘鵝，這是速龍隊史上首次主場打聖誕大戰，當然洛杉磯打吡仍是最具話題，湖人已經打過23次聖誕大戰，保持NBA最高紀錄，而金塊就是25年來首次主場出戰。





新一季必睇10場賽事推介：



10月23日 8:00am 塘鵝對速龍

10月23日 10:30am 湖人對快艇

11月8 日 am 塞爾特人對黃蜂

11月28日 8:00am 籃網對塞爾特人

11月28日 10:30am 湖人對塘鵝

12月12日 8:00am 快艇對速龍

12月26日 3:30am 公鹿對76人 (聖誕大戰)

12月26日 6:00am 火箭對勇士 (聖誕大戰)

1月10日 10:30am 火箭對雷霆

2月 9日 8:30am 湖人對勇士





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