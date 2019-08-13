法國Running Man　拉米玩到工都冇埋

都話勤有功，戲無益啦！曾經喺2018年隨同法國隊贏得世界盃冠軍嘅法國中堅阿爾拉米，近日突然收到馬賽嘅大信封，將佢辭退。至於呢位33歲中堅被解約原因喺球壇極為罕見，事關佢係因為出席一個電視節目而被炒魷。



話說今年5月20日，阿爾拉米因為未能及時歸隊，搞到畀馬賽禁賽處分。至於佢當日搞乜冇返球隊報到？原來佢係走咗去參加電視台綜藝節目，玩到老豆姓乜都唔知，仲點會記得歸隊。更加黑仔嘅係，佢喺2日之後嘅比賽就中途受傷被調走，事後唔少人都認為阿爾拉米受傷，係同佢掛住參加節目帶來嘅惡果。



最搞笑係，本來馬賽都唔知佢去咗做法國「Running Man」，但直到今年6月29日嗰個節目出街，馬賽管理層即時着晒火，決定禁止佢參加球隊季前賽。然後到尋日，馬賽嘅律帥就通知阿爾拉米，佢份合約已經被提前終止，雖然馬賽未有發出公開聲明，但《隊報》就直接話阿爾拉米已經唔再係馬賽球員。



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