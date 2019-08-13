港超聯　貝鈞奇：富力R＆F或重返小西灣

港超聯座談會在周二（13日）於香港足球總會舉行，足總主席貝鈞奇在接受訪問時稱富力R&F主場問題仍有變數。



「貝主席」透露富力R&F主場廣州燕子崗體育場目前正進行改善工程，需加快其進度，富力一方必須在開季前完成修葺工程並交給足總競賽部職員檢查。「貝主席」更明言其工程需具備一定水平：「唔係得個講字，唔係求其換個廁所、尿兜就叫改善，泥水佬造門口，過得人哋過得自己。」若然燕子崗在改善工程後仍未能滿足足總要求，富力來季主場賽事將會安排至小西灣運動場舉行。



至於同樣參與座談會的富力R&F競賽部專員許世競則表示工程早在本月初開始，並對其進度感樂觀：「依家基本上鋪好排水嘅管道，排水會有大幅改善。而更衣室亦打通咗、鋪完瓷磚，改善工程其實都完成咗超過一半，等到8月23號足總會過嚟廣州睇吓場地，亦會睇吓酒店等配套再作決定，我哋係有信心嘅。」許世競續說：「公眾洗手間改造工程未開始，但球隊嘅更衣室都做得七七八八。足總同其他球會亦有提出酒店有需要改善嘅地方，我哋都同酒店及時反映同跟進，酒店都作出好積極嘅態度去跟進。」倘若球隊能繼續沿用燕子崗體育場作主場，許世競表明球場將不會與公眾人士共用：「草地、更衣室應該唔會，公眾使用僅限於跑道作緩步跑，據我了解，一日大約有4個鐘畀公眾做緩步跑，唔會畀佢哋入草地同更衣室。」



早前曾傳出富力有意使用廣東省人民體育場（又名「東校場」），許世競指由於該處公安問題較燕子崗體育場複雜，故目前以燕子崗體育場為優先。他又謂一旦球隊主場重返小西灣運動場，將會對推廣港超聯「大打折扣」。



另外，「貝主席」亦指全季賽程將於明日（14日）中午公布，而新季菁英盃分組賽將安排雙循環制度，以符合亞洲足協對頂級聯賽球隊每季最少27場比賽的要求。





