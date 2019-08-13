夏薩特喺皇馬有排捱　西媒：懶到出汁！

今夏完成「夢幻轉會」、以1億歐元由車路士加盟皇馬嘅夏薩特，喺季前熱身賽表現平平，多場都變「隱形戰機」，令唔少皇馬迷勁失望。剛啱皇馬2:2賽和意甲羅馬，夏薩特又試夢遊球場，不單全場都冇威脅埋門同傳送，落場態度仲勁懶散。其中一球佢於中場附近被擸走皮球，唔係第一時間上前迫搶，而係停咗半秒、再睇吓隊友有冇去搶，之後先係咁易埋走去迫吓。賽後皇馬喉舌報大鬧佢懶到出汁，認真冇面。



夏薩特天份一流，上季於車路士進攻成績表勁犀利，但領隊沙里都講過，如果出夏薩特就等於少咗個人防守，要旨意其他隊友多走一步。夏薩特去到皇馬，雖然佢表示呢次轉會係夢想成真，但唔代表佢會為「銀河艦隊」改變踢法，相信未來只會見到夏薩特不斷表演「眼神防守」。



皇馬喉舌報《阿斯報》，就插爆夏薩特比賽態度有問題，身為球隊第一道防線，迫搶唔可以假手於人，任何人都應該百分百投入去做防守。《阿斯報》指就算係C朗，於1失球後都會着晒火去攔截，夏薩特絕對冇特權旨意隊友做「粗重功夫」。另外身為現時球隊當家球星，於進攻、中前場串連方面要做得更多先合理。



夏薩特今戰出場73分鐘，只係作過33次傳送（31次成功），當中28次係同馬些路作互傳；另外呢名比利時國家隊隊長曾4次嘗試突破，但就有3次失敗。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

