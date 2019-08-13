國米神鋒有肥安李度納度爭搶

意甲國際米蘭近日有比利時中鋒盧卡古加盟，「藍黑兵團」球迷梗係開心，但原本係球隊首席射手嘅莫路伊卡迪，就要執定包袱走人，家陣就要為去向諗諗。當然，呢個阿根廷射手始終都係射利出色，正所謂「皇帝女唔憂嫁」，至少包括羅馬、拿玻里同巴黎聖日耳門等意法頂級球會都爭住接手，其中拿玻里主帥安察洛堤同PSG總監李安納度據報都親自打電話畀伊卡迪，認真誠意十足呀！



盧卡古加盟國米之後，即刻搶咗莫路伊卡迪件9號波衫，國米都話明唔要佢，走人係一定。本來連意甲班霸祖雲達斯都有意斟佢，只係佢哋喺出售陣內保羅戴巴拿一事反反覆覆搞唔掂，所以依家應該唔會爭。至於拿玻里就出動到「肥安」用電話邀請。消息話「肥安」親口同伊卡迪解釋將來會點用佢，強調佢喺球隊超強重要性，但唯一問題係伊卡迪個老婆兼經理人幫佢開價800萬歐元年薪，令到拿玻里暫時仲未得手。



相比起嚟，羅馬就疏爽得多，願意提供一份年薪加獎金達900萬歐元嘅合約，可惜係羅馬因為冇份踢歐聯，只能踢歐霸盃，亦令到伊卡迪有多少猶疑。另邊廂，原來法甲PSG同摩納哥據報都對伊卡迪感興趣，其中PSG都已經搵到李安納度出面邀請，呢張誠意牌應該都會為佢哋搶到唔少分數。嚟緊伊卡迪會去邊，真係會有好戲睇呀！



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