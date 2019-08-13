為福仔定英超目標　蘇帥要佢入幾多粒？

經過1個失望嘅英超賽季，曼聯主帥蘇斯克查今季不成功變成仁，紅魔鬼食粥食飯，好大程度要睇拉舒福特有咩表現。據英媒報道，蘇帥剛同福仔一對一傾咗大約半個鐘，期間為佢訂立本季英超入球目標：20球。



拉舒福特自升上曼聯一隊後，的確曾經有好表現，但就始終無法保持穩定入球率。雖然摩連奴不時將佢擺去邊線、影響其入球率，但福仔由始至終都未去到頂級射手嘅層次，亦都係事實。



蘇斯克查踢前鋒出身，自接掌曼聯之後就決定用佢做球隊頭號射手，不時改變其踢法同射術。據《太陽報》報道，於開季前蘇帥同福仔單對單會面，結果非常正面。蘇帥希望福仔於新季，唔好好似以前咁不時去邊線攞波，要更多時候出現於對手兩個中堅之間、更加接近龍門附近爭取射門。佢更為福仔訂立射入20個聯賽入球嘅目標，如果做到，曼聯要入頭4唔難。但事實上，福仔自升上一隊之後，1季從來冇射入多過14球。



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