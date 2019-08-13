港舞蹈隊新星湧現　冼錦濠李悅琛十月挑戰世界

香港體育舞蹈代表冼錦濠、李悅琛首次參加山西太原舉行的「全國青年運動會」，於社會俱樂部乙組十項全能組及標準舞五項勇奪兩面金牌，周二（13日）與港隊大軍凱旋回港。這對合作6年的組合表示，終極目標是衝出國際，代表香港在世界賽爭取好成績。



為備戰今次賽事，港隊特別到意大利集訓2星期，對於首次參加全國青少年運動會即收穫兩金佳績，年紀最小的14歲組合林軒宏、朱湘婷越級乙組拉丁舞五項準決賽亦以第10名完成，領隊葉賜偉表示，經過多年青訓工作，港隊終於迎來收成期：「今次港隊整體都表現很好，而這對組合可說是最有潛質和最刻苦的選手。他們基本上每天都訓練，生活除了讀書就是訓練了。之後港隊會出戰亞洲專項錦標賽，期待他們繼續有好成績！」



首次登上更大的舞台，面對來自北京、上海等高手，令16歲的冼錦濠眼界大開，「可以拿到獎牌是意料之外，覺得很開心。和平時的比賽不同，今次賽事全國各省精英盡出，自己跳決賽的時候覺得好緊張，好久沒有這個感覺了。」



李悅琛在十項全能準決賽期間觸傷腳部舊患以致失衡跌倒「拗柴」，需要服止痛藥出戰決賽及之後的標準舞賽事，故兩面金牌絕對得來不易，她笑說：「今次賽事令我學會忘記痛楚，更加專注面對賽事！我跟自己說：不要一直想自己受傷，發揮最好就可以。」



十月港隊將會出戰世界錦標賽青年組賽事，屆時就可見證這對組合的努力成果，「第一年升上青年組別，雖然未知其他對手實力如何，但我們都會盡力爭取好成績。」



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