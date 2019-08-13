5年前勁過阿古路　30歲就去英乙？

好陰功呀！曾效力曼城嘅科特迪瓦國腳前鋒韋菲特邦尼，近日走咗去英乙紐波特郡跟操，據聞佢仲未放棄征戰英超美夢，只係至今都未收到任何來自英超聘約。家陣先得30歲嘅佢，唔通今季會冇嘢撈，定係轉踢英乙波？



紐波特郡俱隊米基芬尼近日喺社交網上載一張同韋菲特邦尼合照，仲大讚呢位科特迪瓦射手：「邦尼同我哋一齊訓練真係正到爆，優秀嘅職業道德、專業精神、出色球技，我哋隊員喺佢身上獲益良多。」



29歲嘅邦尼，08年開始進軍歐洲球壇加盟捷克嘅布拉格斯巴達，之後又去過荷甲維迪斯。2013年佢過檔英超史雲斯，然後喺2014年更射入咗21球，成為年度入波最多英超前鋒，就連阿古路、尹佩斯同朗尼等都唔及佢。15年佢獲得曼城垂青，可惜加盟後一直爭唔到正選，17年佢選擇重返史雲斯，今年初佢更外借去卡塔爾搵食，最後到暑假加入失業大軍。



查實早前佢曾經收到一份來自意甲維羅納聘約，不過心繫英超嘅邦尼未有答應，或者佢真係應該考慮轉吓聯賽發展，否則繼續喺紐波特郡練波，都唔係辦法喎！



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