曼聯郁手　貶A山落預備組再外借

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智利前鋒阿歷斯山齊士(A山)今夏美洲國家盃表現醒神，可惜返到曼聯都係冇運行。A山因傷錯過聯賽首仗對車路士大捷，周二返回訓練場復操，但球隊已經唔再需要佢，英國《太陽報》報道，領隊蘇斯克查打算安排佢踢預備組，甚至於國際轉會窗關閉前將佢外借，消息指意甲羅馬願接收。



30歲嘅A山在美洲國家盃上陣6場入兩球，協助智利打入4強，卻因傷錯過英超首仗，曼聯在A山缺陣下大炒車路士4比0，全隊都有好表現，其中攻擊線上拉舒福特、安東尼馬迪爾、連格，以至後備上陣嘅丹尼爾占士同格連活特都大獲好評，相信今季將獲重用。



錯過首仗大勝嘅A山，在曼聯再難尋一席位，報道指由於A山薪酬太高，周薪高達50.5萬鎊(約480萬港元)，遠高於其他隊友，對球隊造成負面影響，蘇斯克查今季大搞年輕化，無意將A山納入計劃中，打算先將佢安排去預備組，等機會將佢送走。



消息指意甲羅馬有意借用，但唔希望支付太高薪酬，曼聯方面願意代羅馬出糧，在今夏國際轉會窗關閉前將A山外借到意甲，等機會脫手。



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