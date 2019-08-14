【歐超盃】利物浦對車路士變黑鬥黑？

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英超已開鑼，場場都話題多多，但想不到車路士會輸曼聯4球，看見林柏特輸波後滄桑了很多，作為一代名宿領軍出擊，第一場比賽就落敗，相當尷尬。



今晚歐超盃要同狀態不俗的利物浦爭逐，又是遇上紅衣兵團，未知會否有陰影呢，車仔同紅軍已飛到土耳其準備爭盃，今次是首次由兩支英超球隊爭冠，上一次由英超隊伍捧盃，已經是十四年前，當時就是利物浦贏得錦標。



不過大賽前夕兩隊都有點運滯，車仔被大炒，球員的信心一定有影響，而利物浦又損失大將，頭號龍門艾利臣比加上場比賽拉傷要養傷一個月，令高普立即刻要想辦法補救，今年新簽的阿祖安卡斯迪路已準備臨危受命，高帥亦快簽了前米杜士堡門將朗拿根，可讓球隊多一個選擇，加強後防唔好失波，就已經拿着半邊獎盃了。



直播表



周四3:00am 歐超盃 利物浦 Vs 車路士

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台



周四10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC達拉斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



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