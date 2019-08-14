歐聯冷風吹　波圖些路迪齊玩完

今晨舉行嘅歐聯第3圈外圍賽次回合，冷風狂吹，包括波圖同些路迪兩支歐聯分組賽常客竟然齊齊喺主場輸波出局，而上屆表現神勇嘅4強份子阿積士，亦都飽食驚風散之下，險勝PAOK 3比2晉級，打入附加賽，嚟緊要同尼科西亞爭入分組賽。



阿積士首回合作客同PAOK打和2比2，以為手執兩個作客入球，晉級應該坐定粒六，點知今場佢哋反而係先失波一齊，打到24分鐘畀客隊比沙華射入，一度落後0比1。阿積士之後瘋狂圍攻對手，其中主力球星杜辛泰迪治先後3次主射12碼，喺第1球射失之下，個人都仲梅開二度，帶領球隊喺84分鐘反超前3比1。PAOK雖然喺完場前再追1球，依然飲恨2比3，兩回合計阿積士贏5比3，驚濤駭浪晉級。嚟緊附加賽會同淘汰咗卡拉巴克嘅塞浦路斯球隊尼科西亞爭入分組賽。



另邊廂，上屆8強份子波圖就喺主場以2比3不敵俄超球隊卡斯洛達，兩回合計打和3比3，卡斯洛達憑作客入球優惠踢走波圖。至於些路迪亦都喺主場輸畀克魯日3比4，兩回合計輸4比5出局。



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