港超聯　賽程公布！8.30揭幕戰傑志對愉園

足總周三(14日)就「中銀人壽香港超級聯賽」2019至2020年度球季,公布新季賽程。新一季將於8月30日(周五)晚上8時展開,開鑼戰將會由傑志於旺角大球場迎戰愉園。



至於其餘4場首輪賽事,則先於8月31日(周六)上演3場賽事,頭場賽事上演去季冠亞軍對壘,由和富大埔假大埔運動場於下午2時30分迎戰富力R&F,同日下午5時30分,佳聯元朗在元朗大球場與東方龍獅對戰,直到晚上8時冠忠南區在旺角大球場與標準流浪對賽。至於9月1日(周日)舉行的單場賽事,理文在深水埗運動場與香港飛馬對撼。



至於盃賽方面,足總來季將有4項賽事,包括社區盃、高級組銀牌、菁英盃及足總盃,而來季社區盃則於9月22日(周日)上演,由傑志及和富大埔在旺角場對決,至於新一屆的菁英盃將改為兩組5隊進行雙循環賽制,並由兩隊小組首名直接進身決賽。



東網on.cc新一季「香港超級聯賽」再奪獨家網上直播權,並連續5季為本地及海外球迷,透過上網或手機專用程式,送上連場激戰。





「中銀人壽香港超級聯賽」

2019至2020年度球季

首輪賽程



8月30日(周五)

●晚上8時●旺角大球場●傑志 VS 愉園



8月31日(周六)

●下午2時30分●大埔運動場●和富大埔 VS 富力R&F

●下午5時30分●元朗大球場●佳聯元朗 VS 東方龍獅

●晚上8時●旺角大球場●冠忠南區 VS 標準流浪



9月1日(周日)

●下午2時30分●深水埗運動場●理文 VS 香港飛馬





盃賽決賽日期︰

社區盃 9月22日(周日)

●下午5時30分●旺角大球場●和富大埔 VS 傑志

高級組銀牌 2020年2月9日

菁英盃 2020年5月9日

足總盃 2020年5月30日



港超聯賽程網址:

https://bit.ly/2KDzF88