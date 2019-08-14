【有片】曼聯搶贏利物浦簽蘇斯克查師弟

即睇漢臣阿魯恩球王片：https://bit.ly/2N7Sinw



英超曼聯近年成績長期畀宿敵利物浦食住，身為「紅魔鬼」擁躉肯定谷到一肚氣。不過，今日喺英國就傳嚟一個可以開心番一陣嘅好消息，就係曼聯成功搶贏「紅軍」，簽得一個年僅14歲嘅挪威天才中場漢臣阿魯恩，佢會喺出年8月加盟，轉會費高達9萬鎊。



效力挪超特林素嘅漢臣阿魯恩，2017年去過利物浦同愛華頓試腳同參觀，直到今年一月開始同曼聯傾，5月甚至嚟過卡寧頓訓練中心參觀，據聞漢臣阿魯恩最終選擇投效曼聯，係因為見同鄉前輩蘇斯克查喺奧脫福領軍成績好，同時自己又係曼聯粉絲，加上最重要一點，佢同蘇斯克查仲要係用同一經理人蘇巴簡，所以依家落實投「紅魔」，絕對順理成章。



司職進攻中場嘅漢臣阿魯恩，被視為特林素天才新星，佢同時已經入選咗挪威U15國家隊，之前對馬其頓已經取得個人國際賽首個入波。至於點解佢要出年8月22日先可以正式加盟曼聯？原來係要跟隨國際足協對青年球員跨國轉會嘅限制，要等佢夠16歲先可以出國。



值得一提，曼聯今次除咗由特林素簽入漢臣阿魯恩之外，佢哋同時會借出19歲中場艾丹巴路畀特林素，直到今年12月，呢個亦係象徵兩會長期合作計劃正式啟動。

