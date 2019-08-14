港超聯　新兵齊建功！佳聯元朗險勝和富大埔

港超球隊和富大埔與佳聯元朗周三（14日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行友誼賽，佳聯元朗憑卡真奴、祖連奴的入球，以2比1擊敗有陸志豪一度追平的和富大埔。



開賽初段，佳聯元朗有卡真奴突破越位後抽入，助球隊早早開紀錄。其後和富大埔亦不甘示弱，陸志豪禁區內快射，將比數改寫成1比1。隨後祖連奴把握對手失誤射入，替元朗以2比1領先上半場。易邊後，大埔調入勞高、辛祖加強攻力，惟他們多次攻門都未能轉化成入球，最終元朗以2比1擊敗大埔。



賽後和富大埔主教練郭嘉諾表示：「賽果唔重要，今場我自己係開心嘅，金玟基、辛祖、勞高其實只係踢咗大約20分鐘，但係好有威脅，金玟基更加係愈嚟愈弗！」他又指球隊防守要改善，需減少大意失球，同時因遲開操致不少球員體能未能應付90分鐘比賽，期望在泰國集訓時能有所調整。」而總監兼主教練馮凱文透露詢問友會借兵一事在洽談中，正等待對方回覆。



至於佳聯元朗主教練陳文俊則稱賽果並不重要，球員對踢法的認識一場比一場清楚，能夠在其位置發揮作用，球員間準備、配合都較之前好。他又謂祖連奴融入球隊速度快，畢竟祖連奴已征戰香港聯賽多年，其保護皮球、入楔、射門等能力更是有目共睹，能與球隊踢法互相配合並有效執行，相信此子能協助球隊爭取佳績。