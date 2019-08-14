阿里巴巴蔡崇信收購籃網　金額破晒紀錄

去年以10億美元入股籃網的阿里巴巴聯合創始人蔡崇信，再出手以創紀錄的23.5億美元全面收購，將俄羅斯富豪普羅科洛夫手上餘下51％股份都擸走，預計交易在本周內完成兼正式公布。



蔡崇信對籃網早已「虎視眈眈」，去年已經買下籃網49%的股份，當時他表示目標就是要在2021-22賽季前以13.5億美元購入籃網餘下的股份，然而今天《紐約郵報》爆料，他以創紀錄的23.5億交易價錢收購，打破了去年大衛泰佩以22億美元購入NFL黑豹隊及2017年費迪塔以22億美元買火箭的紀錄價。



這位籃網的新老闆在美國《福布斯》估計，其身家達到99億美元，而今季籃網亦成為NBA自由球員市場的大贏家，他們簽入兩位頂級球星包括杜蘭特及艾榮，球隊實力提升。有網民對於這個全面收購，更可能令林書豪有機會重返籃網。









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