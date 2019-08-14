超陰功！科特迪瓦國腳印度搵食墮軌身亡

真係搵食艱難，難到要客死異鄉呀！曾效力英冠球會查爾頓嘅科特迪瓦國腳阿保巴卡迪奧文迪，上周五被發現喺印度一班火車跌落路軌慘被輾斃，屍身不全，認真陰功呀！



31歲嘅阿保巴卡迪奧文迪，司職中場，2006年曾經去過查爾頓效力，不過唔夠一季就被外借去比利時聯賽，之後更返番祖家落班至今。直到今年夏天，早前曾以隊長身份代表科特迪瓦出戰非洲足球錦標賽嘅佢，同所屬球會約滿回復自由身，早前佢同就搵到間印度球會落班，直到上周四佢坐飛機去到孟買，之後再轉火車去加爾各答，準備向新球會報到，可惜去到上周五8月9日，印度警方喺火車軌上發現迪奧文迪屍體，當時屍身已經殘缺不堪，警方最後憑住喺屍身附近發現嘅手提電話，去證明迪奧文迪嘅身份。



印度警方事後表示，經初步調查後，相信迪奧文迪係由火車跌落路軌後身亡：「目前仲未知佢坐邊部火車。我哋已經聯絡咗佢喺德里嘅朋友，並將迪奧文迪死訊通知咗佢家人。」據知，暫時仲未有人去認屍。



查實印度火車一向出名超載嚴重，甚至有人會坐上車頂，或者扶住車卡窗戶企足全程。至於今次迪奧文迪身亡係咪同超載有關，就仲未知。



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