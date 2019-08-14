港超聯　傑志河內拍跳吞越南U23「雙蛋」

正在越南河內集訓的傑志，周三（14日）傍晚與越南U23代表隊拍跳，結果以0:2落敗，完成是次集訓。



上半場早段傑志有費蘭度在左路不斷發難，但被敵衛一一破解。24分鐘，主隊右路傳中，隊友接應射斜，卻越位在先。6分鐘後，費蘭度傳中，鋒將盧卡斯接應頂斜。33分鐘，霍斌仁、中村祐人、鞠盈智及蘇沙入替丹尼、洛迪古斯、華杜斯及費蘭度。38分鐘，主隊10號中場得球，嘗試笠射，卻未有中龍。其後，鞠盈智二十多碼開出罰球，斬入禁區，霍斌仁迎頂斜出。



下半場傑志換入林恩許及黃洋，艾里奧及基爾頓被換出，其後再換入于楊。78分鐘，郭劍橋禁區內撲跌對手，球證直指十二碼，越南U23 10號射入，傑志落後0:1。1分鐘後，鞠盈智左邊路罰球直射，被門將撲出。唐建文、畢頓、巴拉克與羅梓駿入替賓紀文、鄭展龍、鞠盈智及李毅凱。保羅亦入替郭劍橋。87分鐘，主隊在禁區邊取得罰球，10號主射，皮球田彎過人牆入網，最終，傑志以0:2敗給越南U23代表隊，完成是次越南集訓。



傑志是役正選名單如下：



23. 郭劍橋

22. 賓紀文

5. 艾里奧

4. 李毅凱

3. 丹尼

10. 基爾頓

32. 華杜斯

99. 洛迪古斯

28. 鄭展龍

7. 費蘭度

9. 盧卡斯