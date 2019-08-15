利物浦勵志故事　高普：門將就係洛奇

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利物浦驚濤駭浪捧走歐超盃，鬥到12碼最後嘅第5輪，門將阿祖安卡斯迪路臨危受命，伸腳擋出譚美阿巴謙射門，最終擊敗車路士捧盃，領隊高普賽後形容該西班牙門將係拳王洛奇式嘅英雄，在比賽中曾輸12碼，但最後一擊翻身。



32歲嘅阿祖安卡斯迪路本來只係後備，但因正選門神艾利臣比加養傷6至8星期，由今場歐超盃開始，阿祖安卡斯迪路就要負起把關重責，但今場利物浦率先失守，被基奧特射破大門，之後再被對方兩度破關，幸好越位在先。



不過戰至加時當紅軍領先2比1時，阿祖安卡斯迪路因出迎封阻對方單刀犯規，連累球隊輸12碼遭扳平2比2，該門將在完場後一度自責怒吼，在最後一幕，阿祖安卡斯迪路救出譚美阿巴謙射門，帶領利物浦捧盃一刻，高普忍唔住衝入場激情狂奔，攬住佢忘情慶祝。



高普表示：「我哋同車路士合演一場大戰，大家都充滿個性，就好似拳擊比賽咁，互相搏拳，鬥到最後時刻，就像一部勵志故事，阿祖安！就好似拳王洛奇，佢曾被拳王阿波羅擊敗，但最後嘅怒吼充滿激情，佢足球生涯未贏過重要錦標，呢個時刻係佢應得嘅。」



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