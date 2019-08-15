農曆「柒」月　車路士連環撞邪！

林柏特帶領嘅全新車路士，今季開局認真黑仔，英超第1場就吞曼聯4蛋，歐超盃又射12碼輸畀利物浦，唔單止球場上面行衰運，球場外更加係撞邪咁款，今場歐超盃就連續上演3大蝦碌，成為全球笑柄。



首先，歐超盃嘅場刊疑似登出過晒「最佳效能限期」嘅訪問，林柏特喺場刊入面竟然講：「大衞雷斯同艾斯派古達都係球隊非常重要嘅球員」，不過大衞雷斯明明上個星期已經過檔阿仙奴，唔通林柏特睇到大家睇唔到嘅嘢？



跟住落到球場，球迷發現車路士個5號有啲奇怪，睇落係意大利中場佐真奴費路(JORGINHO)，但背脊個名就印上JORGHINO，連埋球隊主將個名都串錯，仲唔係鬼揞眼咩！



最後嗰單更加離譜，當比賽已經完結，車路士嘅贊助商之一卡拉寶(Carabao)，居然喺官方微博祝賀車路士捧盃，而且佢哋並唔係打錯球隊名咁簡單，直頭出埋圖話車路士「歐洲之巔、封王加冕」，指林柏特「第1個冠軍」係「來之不易」同埋「激動地想哭」，負責嘅人入咗平行時空之外，真係諗唔到點解會咁？



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