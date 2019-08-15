馬詠茹退役做「打字」　自爆點睇男朋友

人一生都充滿著選擇，而運動員要作出的選擇比起平常人更多，一個小小的決定，將會影響他們整個運動員生涯以及將來的發展。前香港單車運動員馬詠茹於年頭作出一個非常重要的選擇，就是向外界宣佈退役。可能有不少人都不明白馬詠茹退役的原因，那麼就讓我們一起了解這位前單車運動員的心路歷程。



Vivian年少成名，其實她中四才開始學單車，不過一年後就已經是港隊的成員，為港隊南征北討。之後她就作出人生第一個重要的選擇，就是為了應付中學文憑試而退出單車隊，結果她就考入了中文大學酒店管理學系。而於2016年，她又再次作出另一個選擇，決定休學並重返單車隊。



「那時候做全職運動員前問過好多人的意見，有教練，單車隊的隊友，朋友，思考了好多因素，最後都決定一試。」如是者Vivian成為全職單車運動員，再度披上港隊的戰衣，為香港爭光。Vivian於回歸港隊三個月後更於亞洲場地單車賽與李慧詩合作奪得團體競速賽亞軍，被冠以李慧詩的小花師妹。看似一帆風順的單車生涯，Vivian當時又怎樣想？「其實當時沒想過有這麼大的回響，自己最想做的都是踩單車。而且好多人都說我是李慧詩師妹，其實壓力都非常大。」



香港單車隊訓練嚴格眾所周知，但當你未親身經歷過，就不會知道究竟有多辛苦，「單車隊的水平十分高，自然要求都非常高，不是每一個人都能承受到，即使一直有訓練的單車運動員都會覺得很辛苦。」縱使覺得訓練艱苦，她仍然有能力捱過，但場外的因素卻讓她所面對的並非只有單車比賽那麼簡單，「真的有太多預計不了的事或說話出現，有好多人都會討論自己的樣貌，並且帶來其他負擔，自己希望全心全意踩單車，而不是渴望追求甚麼名氣。」



Vivian於今年2月宣佈自己退役，外界覺得她這個選擇十分決斷，但她卻稱自己這個決定是長時間考慮後得出來的結果：「自己有取捨過，退役一年前已經想過這些問題。而導火線可能有許多個，自己的成績只是其一。亞運奪銀後，自己一直加大訓練強度，反而做出來的時間比亞運更差。運動就是這樣，你給一百分的努力，未必會得到一百分的成果。再加上奧運制度改制，覺得自己跟奧運好像漸行漸遠。」回顧自己的單車生涯，Vivian就以「前度」形容：「就好像上了一課，單車生涯有開心有難過，但得始終比失多，單車給了我一個普通女生沒有的人生。」



年僅21的馬詠茹已經於自己人生路上作過不少重大選擇，而她作得最好的選擇肯定是選擇了張家朗作為自己的男朋友。雖然Vivian已經退役，但相信她仍然會活得精彩。我們未必理解她的選擇，但絕對能尊重她的決定。



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