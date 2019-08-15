【有片】公平咩？法比仔被VAR謀殺

立即去片，睇下法比加斯有幾無辜https://bit.ly/2TxxgA8



摩納哥上場法甲0:3大敗畀里昂，出現一個爭議判決，當時摩納哥中場法比加斯追波時，唔小心踩中對手里奧杜布斯後腳。



法比仔嘅動作好細微，似係無心之失，球證當時亦只係畀黃牌，但跟住睇番VAR(視像裁判)之後，改判紅牌將佢趕出場。咁都唔止，法甲賽會依家更加宣布重罰法比加斯停賽3場。



從片中所見，法比加斯跑入禁區，接應隊友長傳，一時剎唔住制，踩到里奧杜布斯後腳，對方亦立即跌倒。



法比仔即時話自己係無辜，只係睇唔到對方回防。事實上，法比加斯唔似有心踩里奧杜布斯，但食完紅牌之後，仲要被追罰停賽3場，難怪被網民稱為「史上最嚴苛判決」。



法比加斯近年事業走下坡，今年1月被車路士放棄，轉投摩納哥，但表現仍然冇起色，上陣13場只入1球，估唔到今季第1場就遭受咁大打擊，睇來仲未黑完。



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