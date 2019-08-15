滿貫主教練呂楚威請辭　縱有遺憾但獲益良多

甲一勁旅滿貫主教練呂楚威放下帥印，今日（周四）向球隊管理層提出請辭正式離隊，結束帶領「綠軍」這兩季屢次走上隊史頂峰的神奇之旅，他不諱言有所遺憾，但更想說的是概括這兩年的教練生涯，無論高峰與低潮，心中最想說的一句是「獲益良多」。



呂楚威（威Sir) 今午於個人社交網上發出帖子，留言說：「本人已決定下年會離開滿貫了，多謝Michael給予我這兩年的機會，使我在教練層面上獲益良多。我很希望球隊在下季聯賽會有更好的成績，亦希望球員們技術再進一步。」



由去季聯賽4強到今季帶領滿貫取得聯賽亞軍及銀牌亞軍，滿貫的進步有目共睹，也成為籃壇歷史以來，冒升得最快的甲一新軍。呂楚威續說：「自己今年還有一個遺憾，就是不能帶領滿貫奪冠同一場都贏不了南華。」滿貫於聯賽4強淘汰永倫後，歷史性打入決賽以直落3場不敵南華。



威Sir最後感謝「全體職球員這兩年的付出和幫助」，他回覆《東網》時，指今天見到球隊班主時提出了請辭的，現在心情平靜，反而可能消息來得突然，故很多朋友都來慰問他。談到未來，就如hashtag所寄語 #努力 #功成身退 #尋找新挑戰！