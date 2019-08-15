【阿King】林柏特唔輸波　但輸掉自己

周四(15日)凌晨歐超盃，車路士一掃英超0:4不敵曼聯嘅頹勢，同利物浦激戰120分鐘打和2:2。雖然車仔最後互射12碼失落錦標，但已經比吞曼聯4蛋，有飛躍式改變，歸根究底，都係領隊林柏特向現實低頭，收起自己嗰套改革。



林柏特今夏成為車仔主帥後，將前任領隊沙利嘅433陣式改為4231，踢熱身賽尚可，但英超一開咧打真軍，就完全潰敗。



最離譜係「林伯」當時正選收起基奧特、尼高路簡迪、基斯甸普列錫，唔知係佢太睇小曼聯，定係留力爭歐超盃，結果換來一場慘敗。



林柏特今場歐超盃用番433陣式，基奧特、尼高路簡迪、基斯甸普列錫都出任選，3人亦係今場表現最出色嘅球員，開紀錄1球，正係由基斯甸普列錫助攻畀基奧特射入，普列錫之後仲有1次個人表演入波，可惜被判越位在先。



最諷刺係唯一射失12碼嘅球員就係對曼聯一役，踢正選嘅譚美阿巴謙，佢今場後備入替基奧特。



從好一方面睇，證明車仔出番「最佳陣容」，仍然有力同列強抗衡，不過林柏特就要暫時放低自己嗰套「新思維」，以不變應萬變。表面上看似容易，但對於一位滿腔熱誠，希望為車仔闖出新天地嘅少帥來講，似乎係一個大打擊至真。



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