創富Form三連擊　頭炮漢堡波膽有路捉

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嚟到周末「創富Form」又載譽歸來，上星期兩晚賽事都喺走地時間搵到食，今個星期唔止兩晚，係三連擊。



星期五(16日)深夜首先上演漢堡大戰波琴，漢堡今季流失唔少星級球員，但整體發揮唔算差，波琴上星期應贏變和，又係過度保守問題，漢堡主場出擊會採取主動，讓一球上盤賽前值得入手，走地可等球半追入球大。（on.cc東網周六凌晨零時30分直播）



漢堡上季升班不成，季尾即要放走杜格拉斯山度士、高斯迪等減磅，並平價買入奧斯簡等球員，實力表面上不升反跌。



事實上，漢堡本來班底實力喺德乙屬大超班，爛船都有三根釘，上季經常領先下打得保守由贏變和甚至輸埋，教練必須付上全責，而今季甫換上夏京執教，頭兩場已見機動性及隊型比上季有過之而無不及，尤其左路傑圖側擊力強狀態好，今場必為漢堡進攻核心。



相對上波琴上星期我同樂比一齊同大家睇直播，期間波琴用波能力明顯在比勒費爾德之上，惜未開紀錄前中楣中柱極冇運，輸0:2後換入多名進攻球員發力即一度反先至3:2，最後被扳平又係防線失誤，過分保守打法限制球隊真正實力發揮，怕且今場都會主動讓漢堡進襲等反擊機會。



睇個勢似漢堡先開紀錄甚至領先兩球下波琴先棄守加壓，預期波膽介乎2:1至3:1之間機會非常大，臨場見1.5球入球大可放心出手。



同晚德甲西甲都開波，先有拜仁出場，繼有巴塞典後，拜仁熱身賽表現未算理想，夠贏哈化但上盤唔值搏，尼高高華著重側擊都係追角球大穩陣；巴塞作客冇大壓力，對家恩拿基威廉斯有離心，似乎呢口上盤算穩；里昂留得住多名進攻主力，上星期大勝摩納哥夠說服力，上盤係星期五核心。



歡迎大家喺直播期間，去到東網體育Facebook留言，可以提出今個周五、六、日任何賽事嘅問題，我都會盡力為大家解答。



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