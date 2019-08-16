連番打擊　林柏特變王傑

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車路士失落歐洲超級盃，領隊林柏特賽後一面悲情，原來今次係佢生涯第3次喺歐超盃輸波，再睇林伯近期遭遇，打比郡升班失敗、英超首仗吞曼聯4蛋，連番打擊之下，林柏特黯然表示：我係世界上最差嘅失敗者。



林柏特或者注定同歐超盃無緣，因為佢球員時代喺2012及2013年代表車路士出戰歐超盃，先後輸馬體會同拜仁慕尼黑，今次以領隊身份參賽，再輸畀利物浦。



成為領隊後，林柏特嘅戰績亦唔係好，上季帶領打比郡喺升班附加賽輸波，今季重返車路士執教，英超首仗就吞曼聯4蛋，歐超盃又輸畀利物浦，令佢好無奈咁話：「我係世上最差嘅失敗者，我好憎咁樣，其實場波我哋踢出實力，但足球有時係咁，需要運氣。」



「我唔想埋怨，但利物浦比我哋多兩日時間準備，賽程亦確實影響球隊。」今場歐超盃之前，利物浦於上周五踢畢聯賽，而車路士聯賽安排在周日，少咗兩日休息。



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