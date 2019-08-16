普巴轉會暫緩　最快半年後去皇馬

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法國傳媒《Le10Sport》報道，皇馬已放棄今夏向曼聯挖角保羅普巴，該法國中場將可專心為曼聯比賽，不過只係將轉會時間推遲，皇馬最快會於明年1月冬季轉會窗重開時，完成普巴轉會事宜。



報道指，由於英超轉會窗已關閉，加上普巴於英超開季首仗有好表現，因此曼聯決定絕不放人，但只係暫時性，因為皇馬準備於下個轉會窗出手，亦即明年1月繼續普巴嘅轉會談判。



事實上普巴本人亦無法確定自己去向，聯賽首仗大勝車路士後，普巴接受訪問時表示自己仍會盡力為曼聯比賽，但對於自己將來，其答案係「不確定」，可見佢無意長期為曼聯效力，始終希望去皇馬「接受新挑戰」。



現時曼聯陣中將會有幾個月安寧，但唔會維持好耐，可能只可以維持半年，到明年1月皇馬重啟轉會談判，到時普巴好可能會離隊，到時曼聯亦會加快斟介葡萄牙中場波基斯費南迪斯(波費)步伐，以呢位中場大師代替普巴。



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