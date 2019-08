【西甲開鑼】巴塞開咧搶W「畢」留力

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



新一季西甲周五深夜戰火重燃,打頭陣有畢爾包主場挑戰衛冕的巴塞隆拿,巴塞新一季強援可算是粒粒皆星,其中新兵基沙文作為法國世盃奪冠功臣,早已是西甲頂級球星之一。



至於荷蘭新仔法蘭基迪莊由細學習的阿積士足球理念,與巴塞踢法一脈相承,他季前熱身賽的出色表現已經證明自己有能力於新球隊立足。



加上巴塞近10季,聯賽開咧戰全勝之餘,其中9次贏對手2球或以上,今場面對實力一般的畢爾包,巴塞有足夠本錢以一場大勝,為新賽季拉開序幕,一於捧讓球客勝。



名家:臻贏特



直播表



周六0:30am 德乙 漢堡 Vs 波琴

on.cc 東網



周六2:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 哈化柏林

Now 670、Fox +;有線651、611台



周六2:45am 法甲 里昂 Vs 昂熱

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周六3:00am 西甲 畢爾包 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611台



立即參加「賞您睇」: https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。